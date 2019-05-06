Afrin şehidinin ailesine Devlet Övünç Madalyası

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'a verilen Devlet Övünç Madalyasını, Karabük'teki ailesi aldı.

Karabük Valiliğinde düzenlenen törene, şehidin annesi Ülkü ve babası İsmail Akpınar ile diğer aile fertleri, Karabük Valisi Fuat Gürel, vali yardımcıları ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törende, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen tarafından şehidin öz geçmişi ile vasiyeti okundu.

Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, memleket, vatan ve millet uğruna şehitler verildiğini söyledi.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın da bunlardan birisi olduğunu belirten Gürel, "Zeytin Dalı Harekatı'nda, sınırlarımızın hemen yanı başındaki Suriye topraklarında ülkemizi savunmak adına geliştirilen bir politikanın gereği olarak askerlerimiz büyük kahramanlıklar gösterdi. Ülkemizi çok büyük sıkıntılardan kurtardılar. Maalesef bu arada birçok şehidimiz oldu." diye konuştu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Gürel, "Bu vatanı korumak maalesef maliyetlidir. Canımızla, sevdiklerimizle bunu ödüyoruz. Allah bu şehitlerimize rahmet etsin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gönderdiği Devlet Övünç Madalyası ve Beratını şehidimizin ailesine takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.