Afrin şehidinin ailesine Devlet Övünç Madalyası

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'a verilen Devlet Övünç Madalyasını, Karabük'teki ailesi aldı.
Karabük Valiliğinde düzenlenen törene, şehidin annesi Ülkü ve babası İsmail Akpınar ile diğer aile fertleri, Karabük Valisi Fuat Gürel, vali yardımcıları ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Törende, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen tarafından şehidin öz geçmişi ile vasiyeti okundu.
Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, memleket, vatan ve millet uğruna şehitler verildiğini söyledi.
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın da bunlardan birisi olduğunu belirten Gürel, "Zeytin Dalı Harekatı'nda, sınırlarımızın hemen yanı başındaki Suriye topraklarında ülkemizi savunmak adına geliştirilen bir politikanın gereği olarak askerlerimiz büyük kahramanlıklar gösterdi. Ülkemizi çok büyük sıkıntılardan kurtardılar. Maalesef bu arada birçok şehidimiz oldu." diye konuştu.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Gürel, "Bu vatanı korumak maalesef maliyetlidir. Canımızla, sevdiklerimizle bunu ödüyoruz. Allah bu şehitlerimize rahmet etsin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gönderdiği Devlet Övünç Madalyası ve Beratını şehidimizin ailesine takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın Devlet Övünç Madalyası, Vali Gürel tarafından şehidin anne ve babasına takdim edildi.
Bu sırada şehidin anne ve babası ile yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
- Şehit Ömer Bilal Akpınar
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 Şubat 2018'de şehit olmuştu.
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti ortaya çıkmıştı.
Akpınar, şehit olmadan önce 10 Ocak 2018'de ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına gönderdiği mesajda, şunları kaydetmişti:
"Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş Haç ile Hilal'in, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a (eşi) söyleyin üzülmesinler kesinlikle. Hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir, üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra Teyze'nin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."
Karabük Kent Meydanı'nda 8 Şubat 2018'de düzenlenen cenaze törenin ardından şehit Akpınar'ın cenazesi, Safranbolu ilçesindeki şehitlikte defnedilmişti.
Ayrıca Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınmasına ilişkin vasiyeti de yerine getirilmişti.
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