Afrin şehidinin hayali kütüphane açıldı

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen yıl şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun adına Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde, eşi tarafından yaptırılan kütüphane, törenle açıldı.

TSK’nın 20 Ocak 2018’de Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Piyade Komando Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, arama tarama faaliyetleri sırasında 19 Nisan 2018 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Kamu kurumunda memur olan Yasemin Çobanoğlu, yaklaşık 1 yıldır yasını tuttuğu eşinin adına, Talas ilçesindeki Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi’nde kütüphane yaptırdı.

TÖRENLE AÇILDI

Kütüphanenin açılış törenine, Vali Şehmus Günaydın, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Şehmus Günaydın, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin vatanına ve milletine her zaman sahip çıktığını söyledi. Vali Günaydın, "Bu milletin kahraman evlatları hainlere ve ülkemiz üzerinde hesabı olanlara gereken cevabı vermiştir. Allah'ın izniyle de vermeye de devam edecektir. Biz ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla bu saldırılar karşısında daha çok kenetleneceğiz ve birbirimizi daha çok seveceğiz ki bu saldırılara gereken cevapları verelim. Şehidimiz Taner Çobanoğlu'nun fotoğraflarına baktığımız zaman çocuklar içerisinde gülümsemesi ve duruşu her şeyi ortaya koyuyor. Ülkesi ve milleti için canını seve seve ortaya koyan askerimizin çocuklarla olan görüntüsünde sevginin ışığını görüyoruz. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun" diye konuştu.

'EŞİMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Şehit eşi Yasemin Çobanoğlu da eşinin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu vurguladı. Eşinin çocukları çok sevdiğini belirten Çobanoğlu, "Eşim çalışkan, özverili, hoşgörülü ve güler yüzlü birisiydi. Şehadetinin ilk senesinde bana bu dünyada bırakabileceği en büyük onuru ve gururu bıraktığı için eşime teşekkür ediyorum. Mehmetçiğe moral olmak için görev yaptıkları bölgelere mektup gönderen çocuklarımız hiçbir zaman unutmazdı. O çocuklara küçük hediyeler gönderirdi. Eşimin arkasından bırakılabilecek en büyük mirasın çocuklara ve gençlere bir kütüphane olacağını düşündüğüm için kütüphane projesini başlattım. Sosyal medyadan sesimizi duyan gönüllü bağışçılar tarafından gönderilen kitaplarla kütüphanemizi oluşturarak bugüne getirdik" şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Şahin Güven, tarafından yapılan duanın ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.