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Afrin şehitleri ünlü isimleri de yasa boğdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde gelen şehit haberi sonrasında sosyal medya karalara büründü. Birçok ünlü isim, duyduğu üzüntüyü kelimelere dökmekte zorlandı

Afrin'in 1083 rakımlı Keltepe bölgesinde tünellere saklanan 100 kadar terörist askerlerimize pusu kurdu. Saatlerce süren çatışmada JÖH timinden 8 askerimiz şehit oldu 13'ü de yaralandı. Bu acı haberin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdiler. İşte ünlülerin paylaşımları...

Afrin şehitleri ünlü isimleri yasa boğdu

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Bu acı haberin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdiler. İşte ünlülerin paylaşımları...
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İrem Derici

İrem Derici
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Geri kalan askerlerimizi korusun Rabbim, kahramanlarımız sayesinde biz hala yatağa başımızı koyabiliyoruz…
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Deniz AKKAYA

Deniz AKKAYA
Yazık evlatlarını büyütüp askere gönderen analara… Yazık… Çok üzgünüm.
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Yeşim Salkım

Yeşim Salkım
Büyüt besle şu işe bak... Hangi yürek dayanır buna artık...  Allah'ım sabır ver Rabbim.
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Gülben Ergen

Gülben Ergen
Çok acı… Sabır, başsağlığı, rahmet hep diledik, diliyoruz. Bu tarifsiz acı, hüzün iliklerimize yerleşiyor. Şerefsiz terör can alarak alamayacaksın bu ülkenin bir karış toprağını! Bu ülke bizim emanetimiz… Bu ülkenin analarını ağlatmaktan, evlatları yetim, eşleri acılı bırakmaktan başka neye yararsın sen lanet terör! Türkiye Cumhuriyeti bölünmez, kahrolsun terör kahrolsun terörün yanında olan her zihniyet!
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Ece Erken

Ece Erken
Her eve ateş düştü… Başımız sağolsun, ailelerine sabır diliyorum.
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Kenan Sofuoğlu

Kenan Sofuoğlu
Olmuyor böyle olmuyor! Soğuk kış gecesi sıcak yatağımızda şehit haberi okumak zorumuza gidiyor! Daha önce demiştik. Olası bir savaş durumunda! Ailemi, işimi, her şeyi bırakmaya hazırım! Devletimize tekrar duyrulur! Şehitlerimize Rahmet, ateş düşen yuvalarına bu mübarek gecenin sabahında sabır diliyoruz…
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Yonca Evcimik

Yonca Evcimik
Ateş düştügü yeri yakar. Şehitlerimizin aillerine sabır, yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum Allah'tan.
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Demet Şener

Demet Şener
Söylenecek söz yok…. Başımız sağolsun… Çok ama çok üzgünüm…
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Yonca Lodi

Yonca Lodi
Hayat koşturmacası içinde 8 evladın yitip gittiğini duyarsın, sonra tüm kavgalar, tüm kaygılar hatta tüm günaydınlar anlamını yitirir…
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Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı Hilal… Ruhunuz şad olsun kardeşlerim.
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Afrin ünlü isimler

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yüce Rabbim vatanı milleti sen koru yarabbim. şehidlerimiz mahşerde şefaad edilenlerden olur inşaallah
RABBIM DEVLETIMIZIN ASKERIMIZIN YARDIMCISI OLSUN.SEHITLERIMIZE ÇOK UZULDUK.AILELERININ VECHEPIMIZIN BAŞI SAĞOLSUN.
sofuoglu savastayiz işte bırakıp gitsene afrine boş boş konuşma tuzun kuru nasıl olsa
Az yada çok duyarlı sanatçılarımızdan Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizinde ruhu şad olsun..
Sofuoğlu kardeşim,şimdi bizim evlatlar orada çelik çomak mı oynuyorlar?
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