Afrin şehitleri ünlü isimleri de yasa boğdu

Afrin'in 1083 rakımlı Keltepe bölgesinde tünellere saklanan 100 kadar terörist askerlerimize pusu kurdu. Saatlerce süren çatışmada JÖH timinden 8 askerimiz şehit oldu 13'ü de yaralandı. Bu acı haberin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdiler. İşte ünlülerin paylaşımları...

Afrin şehitleri ünlü isimleri yasa boğdu

1 / 11 Bu acı haberin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdiler. İşte ünlülerin paylaşımları...

2 / 11 İrem Derici Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Geri kalan askerlerimizi korusun Rabbim, kahramanlarımız sayesinde biz hala yatağa başımızı koyabiliyoruz…

3 / 11 Deniz AKKAYA Yazık evlatlarını büyütüp askere gönderen analara… Yazık… Çok üzgünüm.

4 / 11 Yeşim Salkım Büyüt besle şu işe bak... Hangi yürek dayanır buna artık... Allah'ım sabır ver Rabbim.

5 / 11 Gülben Ergen Çok acı… Sabır, başsağlığı, rahmet hep diledik, diliyoruz. Bu tarifsiz acı, hüzün iliklerimize yerleşiyor. Şerefsiz terör can alarak alamayacaksın bu ülkenin bir karış toprağını! Bu ülke bizim emanetimiz… Bu ülkenin analarını ağlatmaktan, evlatları yetim, eşleri acılı bırakmaktan başka neye yararsın sen lanet terör! Türkiye Cumhuriyeti bölünmez, kahrolsun terör kahrolsun terörün yanında olan her zihniyet!

6 / 11 Ece Erken Her eve ateş düştü… Başımız sağolsun, ailelerine sabır diliyorum.

7 / 11 Kenan Sofuoğlu Olmuyor böyle olmuyor! Soğuk kış gecesi sıcak yatağımızda şehit haberi okumak zorumuza gidiyor! Daha önce demiştik. Olası bir savaş durumunda! Ailemi, işimi, her şeyi bırakmaya hazırım! Devletimize tekrar duyrulur! Şehitlerimize Rahmet, ateş düşen yuvalarına bu mübarek gecenin sabahında sabır diliyoruz…

8 / 11 Yonca Evcimik Ateş düştügü yeri yakar. Şehitlerimizin aillerine sabır, yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum Allah'tan.

9 / 11 Demet Şener Söylenecek söz yok…. Başımız sağolsun… Çok ama çok üzgünüm…

10 / 11 Yonca Lodi Hayat koşturmacası içinde 8 evladın yitip gittiğini duyarsın, sonra tüm kavgalar, tüm kaygılar hatta tüm günaydınlar anlamını yitirir…