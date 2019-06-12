HABER

Afrin’de bir araca bombalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle, Özgür Suriye Ordusunun savaşçıları tarafından terörden temizlenen Afrin’de şehrin yönetiminde görevli bir araca bombalı saldırı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle, Özgür Suriye Ordusunun savaşçıları tarafından terörden temizlenen Afrin’de şehrin yönetiminde görevli bir araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu aracın sürücüsünün yaralandığı bildirildi.
Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı adı altında yapılan operasyonlarla terörden temizlenen bölgelerde son günlerde güvenlik mensuplarına suikastler yapıldığını belirtti. Ahrar Eşşarkiya Grubu’nun Milli Ordu adındaki güvenlik teşkilatı Afrin’de terör olaylarına karışan 7 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.
Ahrar Eşşarkiya, yayınladığı basın açıklamasında suikasttan sorumlu tuttuğu General Suheyl Hasan Tugaylarını takip ettiklerini söyledi. General Suheyl Hasan Tugayları Türkiye’ye sadık gruplara karşı suikast planladığını kabul etmişti.
Suheyli Hasan Tugayları’nın Zeytin Dalı Operasyonu ile özgürlüğüne kavuşan bölgelerde güvenlik görevlilerine karşı suikast saldırılar yaptığı, şehirler ve kasabalarda insanları kaçırarak ailelerinden fidye istediği belirtildi.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Bingöl'de tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı imha edildiBingöl'de tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı imha edildi
Gasp edilen yaşlı adam yaşadığı dehşeti atlattıGasp edilen yaşlı adam yaşadığı dehşeti atlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.