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Afrin’de bomba yüklü araç patladı : 3 ölü

24.11.2020 17:29 | Son Güncelleme:
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Afrin’de bomba yüklü araç patladı : 3 ölü

Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı.

Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. İlk belirtmelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın sivillerin yaşadığı mahallede medyana gelmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle olay yeri yakınlarında bulunan araçlar kullanılamaz hale gelidi, evler ve mağazalarda büyük hasar oluştu. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenmiş olabileceği ifade edildi.

Afrin’de bomba yüklü araç patladı : 3 ölü

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