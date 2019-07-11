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Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 8 ölü

11.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin kentinde yakıt yüklü araç patladı.

Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 8 ölü

İlk belirlemelere göre sekiz kişinin öldüğü belirtiliyor. 30'dan fazla yaralı var.Suriye'nin Afrin kentinde yakıt yüklü bir tanker patladı. Anadolu Ajansı (AA), patlama sonucu sekiz kişi öldüğünü duyurdu. İlk belirlemelere göre 30'dan fazla sivilin de yaralandığı belirtiliyor.

Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedaviye alındı.

Yerel güvenlik güçleri bölgede ve Afrin genelinde önlemlerini artırırken, Demirören Haber Ajansı (DHA) YPG unsurlarınca düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için de çalışma başlatıldığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı adlı operasyonu Ocak 2018'de başlatmış, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) operasyonu sırasında YPG ve IŞİD bölgeden çıkarılmıştı. İki ay süren operasyonun ardından bölgede kontrolü TSK ve ÖSO elinde bulunduruyor.

DW,DHA/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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