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Afrin'de bomba yüklü aracın bırakılma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Cinderes beldesinde bomba yüklü minibüsün bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı

HATAY/ AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde önceki gün infilak eden bomba yüklü aracın bırakılma anı kameralara yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bomba yüklü minibüsün ara sokağa 2 kişi tarafından bırakıldığı, faillerin olay yerinden telefonla konuşarak uzaklaştıkları görüldü.

Önceki gün Afrin'in Cinderes beldesinde Yalangoz Caddesi'ndeki bir benzin istasyonu yakınlarında gerçekleşen patlamada, 5 sivil hayatını kaybetmiş, 11 sivil yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

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