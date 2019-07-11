HABER

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
​Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedavi için sağlık kuruluşlarına götürüldü.
Yerel güvenlik güçleri, bölgede ve Afrin genelinde önlemlerini artırırken, terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Evinden 115 parça tarihi eser çıktıEvinden 115 parça tarihi eser çıktı
Muğla’da yeni bir orman yangını evleri tehdit ediyorMuğla’da yeni bir orman yangını evleri tehdit ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.