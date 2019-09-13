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Afrin'de bombalı saldırı: 13 sivil yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Afrin'de bombalı saldırı: 13 sivil yaralandı

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 13 sivil yaralandı.

Afrin'in ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu bölgede bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Cuma namazı öncesi düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 13 sivil yaralandı.

Olay yerine ulaşan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yaralıları sağlık merkezlerine sevk etti. Ekipler, patlamanın ardından çıkan yangına da müdahale etti.

Patlama sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi.

Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezinde 8 Ağustos'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin saldırı YPG/PKK

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