HABER

Afrin’de çatışma: 1 asker şehit

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de askeri üs civarında çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de askeri üs civarında çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan’ın cenazesinin, memleketi Aksaray’a gönderileceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Karadeniz’den kıyıya dönmekte zorlanan çocukları polis kurtardıKaradeniz’den kıyıya dönmekte zorlanan çocukları polis kurtardı
Vişne topladığı ağaçtan düşüp, öldü Vişne topladığı ağaçtan düşüp, öldü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

Marmaray'daki arıza paniğe yol açtı

Sevgilisi uğruna 3 çocuğunu bıraktı, onlarca kişiyi dolandırıp kaçtı

Böyle baba olmaz olsun!

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.