HABER

Afrin'de çocuklar için 'Yaza Veda' şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 21:07 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Afrin ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca, öksüz ve yetim yaklaşık 350 çocuk için Yaza Veda Şenliği düzenlendi.  Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de, İHH İnsani Yardım Vakfı'nca düzenlenen Yaza Veda Şenliği'ne, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve İHH gönüllüleri katıldı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin Afrin ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca, öksüz ve yetim yaklaşık 350 çocuk için Yaza Veda Şenliği düzenlendi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de, İHH İnsani Yardım Vakfı'nca düzenlenen Yaza Veda Şenliği'ne, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve İHH gönüllüleri katıldı. Şenlikte Suriyeli çocuklar, lunaparkta doyasıya eğlendi, yöresel oyunlar oynadı.

Yapılan şenliğin çocuklar için çok önemli olduğunu söyleyen Yasin Aktay, "Günümüzde savaşın en ağır faturalarını maalesef çocuklar ödüyor. Bazı çocuklar hayatını dahi kaybedebiliyor. Hayatta kalanlar ise büyük travmalar yaşıyor. Bu nedenle İHH tarafından düzenlenen bu tür etkinlikleri çok önemli buluyorum. Tüm vicdan sahibi insanlar bir şekilde bu bölgelere gelip buralarda öksüz ve yetim çocuklarımızla vakit geçirmeliler" dedi.

İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu ise "Çocuklar gün boyunca gönüllerince eğlendi. Suriye'nin bazı bölgelerinde halen savaş hüküm sürse de Afrin'de normale dönüş çabalarının olumlu etkilerini çocuklar üzerinde görüyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi için bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

PARTNER İşte o fotoğrafların perde arkası! İşte o fotoğrafların perde arkası!
Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'
Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıra İstanbul'a geldi! Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler

Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.