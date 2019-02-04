Afrin'de eğitime destek sürüyor

AFRİN (AA) - Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin ilçesinin Bülbül beldesinde 150 öğrencilik bir okul daha eğitim hayatına kazandırıldı.
Yesevi Yardım Hareketi Derneği, Bilgenesil Okulları'nın desteğiyle Bülbül beldesinin Tıfle (Bebek) köyünde bir ilkokulu onardı.
Trabzon’un Maçka ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada, teröristler tarafından 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül’ün adına tadilatı yapılan okulda köydeki 150 öğrenci eğitim görecek.
Tadilatı yapılan okulunun açılışına Yesevi Yardım Hareketi Genel Başkanı Mahmut Cömert, Bilgenesil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Döngel ve çok sayıda öğrenci ile velileri katıldı.
Öğrenciler, Türk gönüllüler tarafından palyaço etkinlikleriyle eğitim öğretimin ikinci yarıyılına neşeyle başladı.
Programın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler ve kırtasiye dağıtımı gerçekleştirildi.
Yesevi Yardım Hareketi Derneği Afrin'de bir yetimhane ile kültür merkezinin tadilatını da yapıyor.
Dernek daha önce de Afrin’in doğusunda yer alan Meryemin beldesinde bir köy okulunu tadil etmişti.
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