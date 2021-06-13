Afrin’de Hastaneye Saldırı Ölü ve Yaralılar Var

Saldırının ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada “Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir” denildi.

Saldırıya ilişkin Hatay Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Rejim tarafında kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden PKK//YPG terör örgütü unsurlarınca yapılan Grad Füzesi ve top atışları Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesinin Acil Bölümü’ne isabet etmiştir. Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Suriye’nin Afrin kentinde bulunan bir özel hastaneye yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor. Türkiye saldırıyı YPG'ye bağlarken, YPG'ye yakın Suriye Demokratik Güçleri saldırıyla bağlantıları olmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı de Afrin’deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadığını belirten bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

“Afrin şehir merkezine ve Suriye Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesine ve Acil Bölümü’ne bugün (12 Haziran) PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfat’tan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Bu itibarla, uluslararası toplumu gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet ediyoruz.

Milli güvenliğimize ve Suriyeli sivillere tehdit teşkil eden tüm terör örgütleriyle her zaman ve her yerde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz.”