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Afrin’de ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Afrin’de ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes bölgesinde yardımseverlerin desteğiyle açılan mağazada, ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet yardımında bulunuldu.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Afrin ve bağlı bölgelerinde Suriyelilerin tespit edilen ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Hayırseverlerin desteğiyle iki gün önce de Cinderes'te gıda bankası açtıklarını ifade eden Vardı, "Mağazamız buradaki ihtiyaç sahiplerine yatak, battaniye, gıda kolisi, elbise gibi ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet veriyor. Bir haftadır burada ciddi eksiklik olduğunu belirledik ve bu eksikliklere karşılık vermeye başladık. Şimdilik sadece kıyafet yardımında bulunuyoruz." diye konuştu.

Vardı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kıyafetlerin kullanılmamış ve kaliteli markalardan oluştuğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin yardım

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