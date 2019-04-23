Afrin’de ilk 23 Nisan kutlaması

AFRİN (AA) - Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin’de ilk defa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Medine Müdafi Fahrettin Paşa İlköğretim Okulu'nda yapılan etkinliklere okulda okuyan yaklaşık 800 öğrenci katıldı.

Velilerin de iştirak ettiği etkinliklerde Arapça ve Türkçe şarkılar söylendi, barış güvercinleri uçuruldu.

Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

AA muhabirine açıklama yapan Afrin'de görevli Eğitim Koordinatörü Hulusi Göçer, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ulu Önder Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayramdır." dedi.

Afrin’de çocukların 23 Nisan etkinliğini ilk defa yaptıklarını belirten Göçer, "Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri olarak Afrin'de çocuklarımıza bu bayramda gönüllerince eğlenmeleri için imkanlar oluşturduk." diye konuştu.

Afrin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 18 Mart 2018’de terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılmıştı.

