Afrin'de Mehmetçik'in leylek şefkati

Afrin'de görev yapan Mehmetçik tarafından kırsalda bitkin halde bulunarak Hatay'a getirilen leylek tedavisinin ardından doğaya salındı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin'de görevli askerlerin kırsal alanda bulduğu hasta leylek, Hatay Tabiatı Koruma Derneğine teslim edildi.
Sağ göz kısmında enfeksiyon, halsizlik ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan hayvan, dernekte görevli veteriner hekim Cihan Parlar tarafından yapılan 4 günlük tedaviden sonra sağlığına kavuştu.
Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de görevli Türk askerlerince bulunarak kendilerine teslim edilen leyleğin tedavisini üstlendiklerini belirtti.
Leyleğin sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Öğünç, "Klinikte 4 gün süren bakım ve tedavisi sonrası iyileşen leyleği Kırıkhan ilçesinde korunaklı sulak bir alanda doğaya saldık. Leylek burada kendine yeteri beslenme alanı ve yaşam alanı şansına sahip. Özellikle sınır hattı ve ötesinde görev yapan Mehmetçiğimiz doğada yaralı veya hasta buldukları birçok türdeki hayvanı bırakmıyor. Derneğimizle irtibata geçerek tedavilerinin yapılmasını sağlıyorlar." diye konuştu.
Öğünç, derneğe teslim edilen hayvanlardan hastalığı veya yarası daha ciddi durumda olanların Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü yetkililerine görüşerek tedavilerini sağladıklarını kaydetti.
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