Afrin'de ölü sayısı artıyor

Türkiye Savunma Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada 30’dan fazla sivilin de yaralandığı açıklandı.Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının en az 35'e yükseldiği açıklandı. Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırının PKK/YPG tarafından yapıldığı belirtilerek 30'dan fazla sivilin de yaralandığı duyuruldu.

1255149638849400832

Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda 20'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Gözlemevi saldırıda ölenlerden en az 6'sının Türkiye destekli unsurlardan olduğunu aktardı.

Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin ve çevresinde YPG unsurlarına karşı başlattığı askeri harekatta kent merkezi 18 Mart tarihinde TSK ve ÖSO kontrolüne girmişti.

AFP, Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

