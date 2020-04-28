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Afrin'de ölü sayısı artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 18:47 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana geldiği patlamada ölü sayısının en az 35’e yükseldiği bildirildi.

Türkiye Savunma Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada 30’dan fazla sivilin de yaralandığı açıklandı.Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının en az 35'e yükseldiği açıklandı. Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırının PKK/YPG tarafından yapıldığı belirtilerek 30'dan fazla sivilin de yaralandığı duyuruldu.

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Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda 20'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Gözlemevi saldırıda ölenlerden en az 6'sının Türkiye destekli unsurlardan olduğunu aktardı.

Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin ve çevresinde YPG unsurlarına karşı başlattığı askeri harekatta kent merkezi 18 Mart tarihinde TSK ve ÖSO kontrolüne girmişti.

AFP, Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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