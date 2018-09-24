Afrin’de orman yangını

AFRİN (AA) - Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin’in doğusundaki Kefercenne yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Ekibi ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sabaha karşı başlayan ve yaklaşık 5 hektarlık alanı etkileyen yangına müdahale etti.

Arazi koşullarının engebeli ve ağaçlık alanın sık olması sebebiyle 4 saatlik çalışmanın ardından yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan Azez Sivil Savunma Müdürü Muhammed Şeyh Gaddur, çevrede yaşayan insanların bilgi vermesi üzerine sivil savunma ekipleri olarak yangın bölgesine intikal ettiklerini belirtti. Gaddur, “Arazi koşulları müdahale etmemizi engellese de 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan Afrin ve kırsalı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 18 Mart 2017'de terörden temizlenmişti.

