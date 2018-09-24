HABER

Afrin’de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AFRİN (AA) - Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin’in doğusundaki Kefercenne yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Ekibi ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sabaha karşı başlayan ve yaklaşık 5 hektarlık alanı etkileyen yangına müdahale etti.

Arazi koşullarının engebeli ve ağaçlık alanın sık olması sebebiyle 4 saatlik çalışmanın ardından yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan Azez Sivil Savunma Müdürü Muhammed Şeyh Gaddur, çevrede yaşayan insanların bilgi vermesi üzerine sivil savunma ekipleri olarak yangın bölgesine intikal ettiklerini belirtti. Gaddur, “Arazi koşulları müdahale etmemizi engellese de 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan Afrin ve kırsalı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 18 Mart 2017'de terörden temizlenmişti.

PARTNER80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı
Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret ettiErdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti
Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin İHH Acil Yardım Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yangın

En Çok Okunan Haberler

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de dünyaya net mesaj: Taahhütler yerine getirilmedi

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de dünyaya net mesaj: Taahhütler yerine getirilmedi

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.