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Afrin'de ÖSO aracına saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

Afrin'de ÖSO aracına saldırı: 1 ölü

AFRİN (AA) - Afrin'de Özgür Suriye Ordusuna ait araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir muhalif hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in merkezinde, ÖSO'ya ait bir araca yerleştirilen bomba, Villalar Caddesi'nde infilak ettirildi.

Patlamada, bir ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Önceki gün de Azez ilçesinde ÖSO'ya ait araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir ÖSO mensubu yaralanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgeyi terörden arındırmıştı ancak terör örgütü Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'tan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla saldırı düzenlemeye devam ediyor.

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