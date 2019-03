Afrin’de, özgürlüğün birinci yıl dönümü

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Nur PİR- Hüseyin BOZOK- Emrah KIZIL/AFRİN (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 20 Ocak’ta başlatılan ve 58 gün süren Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin kenti terör örgütlerinden arındırıldı. 54 askerin şehit olduğu harekatın birinci yıl dönümünde Afrinliler, kendilerini teröristlerin baskısından kurtararak özgürce yaşamalarına imkan sağlayan Türkiye’ye ve Türk askerine teşekkür etti.

Suriye iç savaşının ardından terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki kolu olan olan PYD kontrolüne giren Afrin'den, sınır komşusu olduğu Gaziantep, Kilis ve Hatay’a saldırılar düzenlendi. Saldırılara anında karşılık verilirken, sınır hattında tehdit oluşturan terör örgütünün silah bırakma çağrılarına olumsuz yanıt verilmesi üzerine 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri harekat başlattı.

Meşru müdafaa hakkı kapsamında Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı, sınır güvenliğinin sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskısından kurtarılmasına amaçlayan ve bölgedeki zeytin ekili arazilerinden esinlenilerek barışı temsil ettiği için, ‘Zeytin Dalı’ ismi verilen harekat, daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan 72 asker anısına havalanan 72 savaş uçağının belirlenen terör hedeflerini vurmasıyla başladı. Sınırda konuşlu kara destek vasıtalarının da terör hedeflerini imha ettiği dakikalarda TSK birlikleri ile ÖSO güçleri 3 cepheden girdikleri Afrin kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı.

TÜM YERLEŞİM ALANLARI BİR BİR ALINDI

​Mevsim şartları ve zorlu arazi yapısına karşın ilerleyen TSK birlikleri ile ÖSO güçleri, neredeyse her yüksek noktaya kule ve kulübeler kurup, tüneller ile hendekler kazan teröristleri tek tek temizleyerek, yerleşim alanlarını özgürleştirdi.

Teröristlerin özellikle sisli havalarda düzenlediği hain ve sivilleri kalkan olarak kullandığı sinsi saldırılara karşın hassas davranan TSK birlikleri, tarihi eserler ve kamu tesislerinin zarar görmemesi için de büyük çaba sarf etti.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği harekat süresince TSK birlikleri, çoğunlukla yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve mühimmatlar kullandı. Özellikle harekat süresince kullanılan yerli üretim İHA ve SİHA’lardan alınan görüntüler, terör örgütleriyle mücadelede TSK’ya büyük katkı sağladı.

54 ASKER ŞEHİT OLDU, 4 BİN 600 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

6 beldesi ile 300 civarında köyü teröristlerden temizleyen TSK birlikleri, 18 Mart 2018 sabahı girdiği Afrin'de herhangi bir direnişle karşılaşmadı ve kentin kontrolünü sağladı. Harekatın başarıyla tamamlandığı ve Afrin’in özgürleştiği haberi ise Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş tarafından dünyaya duyuruldu. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne denk gelmesinden dolayı şehitlere atfedilen zaferin ardından Afrinli siviller, kendilerini teröristlerden kurtarıp huzura kavuşturan TSK’ya teşekkür etti.

58 gün süren Zeytin Dalı Harekatı'nda; 54 asker şehit olurken, 240 asker ise yaralandı. 320 ÖSO mensubunun da yaşamını yitirdiği harekatta 4 bin 600’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Kontrolün sağlanmasının ardından Afrin kent merkezi ile bağlı kırsalında başlatılan meskun mahal operasyonlarında ise 300’ün üzerinde mayın ile 2 bin civarında el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

TSK'nın teröristlerin daha sonra da mayın ve patlayıcıdan temizlediği Afrin’deki yerleşim alanlarına, siviller de dönmeye başladı. İç savaş ve teröristlerin baskısıyla Suriye içinde farklı bölgelere ya da Türkiye'ye göç eden binlerce Suriyeli, yeniden Afrin’e dönerek yaşamlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Türkiye’nin kamusal anlamda Afrin’de yaşamın normalleşmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile kısa sürede eski günlerine dönülen kentte, zaman zaman terör örgütleri tarafından huzurun bozulmasına yönelik düzenlediği bombalı saldırılar da sivillerin tepkisiyle karşılandı.

'TÜRKİYE'YE VE ŞEHİT ASKERLERE MİNNETTARIZ'

Terör örgütünün baskısından dolayı evlerini terk eden ve Zeytin Dalı Harekatı ile kentlerine dönebilen Afrinliler, Türkiye’ye kendi huzurları için yaptığı fedakarlığa şükran borçlu olduğunu ifade ediyor. Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin teröristlerden temizlendiğini belirten bir Afrinli, “Biz evlerimizi bırakmak zorunda kaldığımızda bir daha geri dönebileceğimizi hiç ummuyorduk. Birçoğumuz bize kucak açan Türkiye’ye gitmiştik. Suriye içerisinde kalanlarımız ise derme çatma yapılan, zeytin tarlaları içerisindeki çadırlarda veya yakınlarının yanında yaşıyordu. Zeytin Dalı Harekatı başlayınca bizim de umudumuz yeniden yeşerdi. TSK’nın başarılı olması içi her gün dua ettik ve sonunda 18 Mart günü Afrin teröristlerden temizlendi. Afrin’den teröristler gidince ve Türk askeri evlerimizin güvenli olduğunu söyleyince geri geldik. Aylardır burada mutlu ve huzurlu şekilde yaşıyoruz. Daha önce teröristlerin baskısı nedeniyle rahatça dolaşamadığımız sokaklarda artık güvenli dolaşabiliyoruz. Zaman zaman teröristlerin düzenlediği bombalı saldırılar bizi asla yıldıramayacak. Bizim artık terör örgütlerine ve teröristlere teslim edecek bir şehrimiz yok. Türkiye’ye ve bu harekatta şehit düşen askerlere minnettarız” diye konuştu.

HATAY VALİLİĞİ BASIN GEZİSİ DÜZENLEDİ

Hatay Valiliği de Afrin’in terör örgütlerinden temizlenişinin birinci yıl dönümü nedeniyle kente basın gezisi düzenledi. Gezi kapsamında yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan gazeteciler, Afrin’de ilk olarak yerel yetkililer bir yıllık çalışmalara ilişkin bilgilendirildi. Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman, Türkiye Cumhuriyeti’ne terör örgütlerinden kendilerini kurtardığı için teşekkür etti.

KENTTE YAPILANLARI ANLATTI

Süleyman, yerel meclisin çalışmalarını anlattı ve bir yıllık süreçte 248 okulda tadilat yapılarak eğitim verildiğini, 23 tesiste sağlık hizmeti sunulduğunu kaydetti. Meydanki Barajı'nda terör örgütünün verdiği zararların da Türkiye yardımıyla onarılarak kentin su ihtiyacının sorunsuz şekilde verildiğini anlatan Süleyman, “Afrin’de ticari yaşamın gelişmesi için Ticaret Odası kurulumunu sağladık. Kentte yaşayanlara kimlikleri dağıtıldı. Kentin 7 yıldır yaşanan elektrik sorununu gidermek için çabalıyoruz. 6 ay sonra elektrik sorununu bitirmeyi amaçlıyoruz. Şehrimize üniversite kurulması için de çalışıyoruz ve Türkiye ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Trafiğe çıkan araçlara plaka verilmesi hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilere ücretsiz tohum ve gübre dağıtıyoruz. Bölgede zeytin dışında ürün çeşitliliğini de sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizi teröristlerden kurtardığı için Türkiye’ye tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.