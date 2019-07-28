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Afrin'de patlama: 1 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de gerçekleşen saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.

Afrin'in ilçe merkezinde bomba düzeneği yerleştirilen motosiklet, sivillerin yoğun olduğu bölgede infilak ettirildi.

Patlamada 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezinde 11 Temmuz'da bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu 8 sivil ölmüş, 35 sivil yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin patlama

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