Afrin’de patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir aracın altına yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün 14.30 sıralarında Cinderes-Afrin yolu üzerinde bulunan fırının önünde bir araç altına yerleştirilmiş EYP’nin infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü hayatını kaybetti. Patlamanın yakınında bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden ve yaralananların kimliklerinin tespit edilmesine çalışılıyor.

Hatay Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı belirtildi.

