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Afrin’de patlama: 1 ölü, 6 yaralı

04.12.2020 16:13 | Son Güncelleme:
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Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir aracın altına yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün 14.30 sıralarında Cinderes-Afrin yolu üzerinde bulunan fırının önünde bir araç altına yerleştirilmiş EYP’nin infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir aracın altına yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün 14.30 sıralarında Cinderes-Afrin yolu üzerinde bulunan fırının önünde bir araç altına yerleştirilmiş EYP’nin infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü hayatını kaybetti. Patlamanın yakınında bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.
Hayatını kaybeden ve yaralananların kimliklerinin tespit edilmesine çalışılıyor.
Hatay Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı belirtildi.

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