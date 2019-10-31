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Afrin’de Pazar Yerinde Bombalı Saldırı

31.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde TSK güçlerinin geçen yıl operasyon düzenlediği Afrin kentinde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Pazar yerinde meydana gelen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor

Afrin’de Pazar Yerinde Bombalı Saldırı

Suriye’nin kuzeyinde TSK güçlerinin geçen yıl operasyon düzenlediği Afrin kentinde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Pazar yerinde meydana gelen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhalif güçlerin kontrolundeki Afrin’de, sebze ve meyve satılan bir pazar alanında Çarşamba günü düzenlenen bombalı saldırıda az 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise 9 kişinin öldüğünü, en az 20 kişininse yaralandığını aktardı.

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