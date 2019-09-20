Afrin’de PYD/PKK’dan füzeli saldırı: 1 yaralı

Suriye’de PKK/YPG tarafından Afrin ilçe merkezini hedef alan füze saldırısında 1 kadın yaralandı.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, PKK/YPG tarafından dün saat 05.50 sularında Afrin ilçe merkezini hedef alan bir füze saldırısı gerçekleştirildi. Afrin şehir merkezi Ziyadiye Mahallesi’ndeki 2 ayrı müstakil eve hasar veren Grad Füzesi, E.M. isimli kadının yaralanmasına neden oldu.

Son günlerde PKK/YPG tarafından EYP, mayın ve bombalı araçlarla yapılan saldırılarda artış olduğuna dikkat çeken güvenlik uzmanları, örgütün uzun zaman sonra yeniden kilometrelerce menzili olan Grad Füzesi kullandığına dikkat çekti. Uzmanlar, ayrıca saldırılarla Türkiye’nin DEAŞ ile PKK/YPG’den kurtardığı Zeytindalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde oluşturduğu istikrarın hedef alındığını, zira Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırında DEAŞ ve PKK/YPG’ye karşı yürüttüğü başarılı ve sonuç alıcı mücadelenin bölgedeki diğer aktörlerin çıkarlarını sekteye uğrattığını belirtti.

