Afrin’de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Afrin bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit düşen uzman çavuş Mehmet Altun, memleketi Mardin’in Nusaybin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Altun’nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Nusaybin ilçesi kırsal Tepealtı Mahallesine getirildi. Burada gerçekleştirilen törende, şehidin cenazesi katafalka konuldu. Öz geçmişinin okunmasından sonra İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu. Törende, şehit babası Şükrü Altun ve 4 aylık eşi Esra Altun ile şehidin kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre ağıt yaktı.

Helallik alındıktan sonra Altun’un naaşı, mezarlıkta toprağa verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehidin babasına Türk bayrağını ve şehidin fotoğrafını verdi.

Şehidin törenine, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.



