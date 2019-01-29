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Afrin’de şehit olan işçinin eşi: “Şehit eşi olduğumdan dolayı gururluyum”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:31 | Son Güncelleme

Afrin’e yönelik gerçekleşen Zeytin Dalı Operasyonunda askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG/PKK’lı teröristler tarafından atılan roket sonucu şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş’ın eşi, ölümünün 1.

Afrin’e yönelik gerçekleşen Zeytin Dalı Operasyonunda askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG/PKK’lı teröristler tarafından atılan roket sonucu şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş’ın eşi, ölümünün 1. yılında acı ve gururu bir arada yaşıyor.
Sınır hattında görev yaparken şehit edilen Elitaş’ın eşi Sevda Elitaş, Zeytin Dalı Operasyonu’nun başarılı olmasından dolayı ayrı bir gururlu olduğunu ifade ederek, “Vatan sağ olsun” dedi.
Acılı eş Sevda Elitaş, kendisi için bir şey değişmediğini belirterek, “İlk zamanlar konuşamıyordum, duygularımı dile getiremiyordum ama şimdi daha soğukkanlıyım. Bir anne olarak soğukkanlılığımı korumak zorundayım çünkü geride bakmakla zorunlu olduğum evladım var. Güçlü anne olmak zorundayım. Eşim çocuklarına aşık bir babaydı. Çocuklarına çok fazla düşkündü. Aynı zamanda işine de aşık bir adamdı. Evimde gördüğünüz eşyaların hepsinde tek tek emeği vardır, parmak izleri vardır. Böyle güzel bir görevde bulunmuş olması da benim için ayrı bir gurur” diye konuştu.
Şehit eşi olduğundan dolayı onurlu ve gururlu olduğunu söyleyen Elitaş, “Çocuklarımı da büyünce çok güzel yerlere getireceğim, umut ediyorum ve bunun içinde var gücümle çabalayacağım. Elimden ne geliyorsa, en güzel şekilde yetiştirip onları da böyle babaları gibi vatanına milletine hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeye çalışacağım” şeklinde konuştu.

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