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Afrin'de suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 22:03 | Son Güncelleme

Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri yürüten suç örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ÖSO tarafından operasyon başlatıldı

Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri yürüten suç örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK desteğiyle ÖSO yerel güçleri, Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri gerçekleştiren yaklaşık 300 kişilik Abu Havle çetesine karşı harekete geçti.

Türkiye'nin bölgede sağlamaya çalıştığı istikrarı bozmayı amaçlayan bazı bölge ülkelerince desteklendiği bilinen Şuheda Şarkiye grubu lideri Abu Havle kod adlı Abdurrahman El Hüseyin ve çetesine karşı harekete geçildi.

ÖSO grupları tarafından yürütülen operasyon, çete mensuplarının şehir içerisindeki karargah binasında ve çevresinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle yavaş ilerliyor.

Terör örgütü Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) örgütü ile de irtibatı bulunan çete, Afrin şehir merkezinde iki noktada sıkıştırıldı. Sivilleri tahliye çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin operasyon ÖSO Türk Silahlı Kuvvetleri

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