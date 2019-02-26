HABER

Afrin'de terör saldırısı engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Afrin ilçesinde yerel polis gücü, bomba yüklü aracı tespit ederek etkisiz hale getirdi

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kontrolündeki Afrin ilçesinde terör saldırısı engellendi.

Yerel polis gücü, gece saatlerinde Afrin ilçe merkezinde arama yaptığı bir araçta uzaktan kumandalı bomba düzeneği tespit etti.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, düzeneği etkisiz hale getirdi. Yerel polis gücünün dikkati, muhtemel can kaybını önledi.

Terör örgütü YGG/PKK, zaman zaman sivilleri hedef alan terör saldırıları düzenliyor.

Örgütün şubat ayındaki terör eylemlerinde bir çocuk öldü, 25'ten fazla sivil yaralandı.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

GMTY

Dili algılaAfrika DiliAlmancaArapçaArnavutçaAzericeBaskçaBelarusçaBengalceBoşnakçaBulgarcaBurmacaCava DiliCebuanoÇekçeChichevaÇince BasitÇince EskiDancaEndonezya DiliErmeniceEsperantocaEstonyacaFarsçaFelemenkçeFilipinceFinceFransızcaFrizon DiliGalceGaliçyacaGücerat DiliGürcüceHabeşçeHaiti Creole DiliHausa DiliHavai DiliHintçeHırvatçaHmong DiliHosaİbraniceİgbo DiliİngilizceİrlandacaİspanyolcaİsveçceİtalyancaİzlandacaJaponcaKamboçyacaKannadaKatalancaKazakçaKırgızcaKoreceKorsika DiliKürtçeKuzey İskoç DiliLaocaLatinceLehçeLetoncaLitvanyacaLüksemburgcaMacarcaMadagaskar DiliMakedoncaMalayalamMalezya DiliMalta DiliMaori DiliMarathiMoğolcaNepalceNorveççeÖzbekçePencap DiliPeştucaPortekizceRumenceRusçaSamoacaSesotho DiliSeylancaShonaSintSırpçaSlovakçaSlovenceSomaliceSundanizceSvahili DiliTacikceTamilTay diliTelugu DiliTürkçeUkraynacaUrducaVietnamcaYidceYorubaYunancaZulu
Afrika DiliAlmancaArapçaArnavutçaAzericeBaskçaBelarusçaBengalceBoşnakçaBulgarcaBurmacaCava DiliCebuanoÇekçeChichevaÇince BasitÇince EskiDancaEndonezya DiliErmeniceEsperantocaEstonyacaFarsçaFelemenkçeFilipinceFinceFransızcaFrizon DiliGalceGaliçyacaGücerat DiliGürcüceHabeşçeHaiti Creole DiliHausa DiliHavai DiliHintçeHırvatçaHmong DiliHosaİbraniceİgbo DiliİngilizceİrlandacaİspanyolcaİsveçceİtalyancaİzlandacaJaponcaKamboçyacaKannadaKatalancaKazakçaKırgızcaKoreceKorsika DiliKürtçeKuzey İskoç DiliLaocaLatinceLehçeLetoncaLitvanyacaLüksemburgcaMacarcaMadagaskar DiliMakedoncaMalayalamMalezya DiliMalta DiliMaori DiliMarathiMoğolcaNepalceNorveççeÖzbekçePencap DiliPeştucaPortekizceRumenceRusçaSamoacaSesotho DiliSeylancaShonaSintSırpçaSlovakçaSlovenceSomaliceSundanizceSvahili DiliTacikceTamilTay diliTelugu DiliTürkçeUkraynacaUrducaVietnamcaYidceYorubaYunancaZulu

Konuşma fonksiyonu 200 karakter ile sınırlıdır

Seçenekler : Geçmiş : Geribildirim : DonateKapat

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Atasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştıAtasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı
“Dünyayı yönetecek çocuklar yetişiyor”“Dünyayı yönetecek çocuklar yetişiyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YPG/PKK Afrin bomba Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Karşıyaka tribünlerinin simgesiydi! 50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.