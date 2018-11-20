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Afrin’de Türkiye Destekli Gruplar Arasındaki Çatışmalar Yoğunlaşıyor

20.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzey batısındaki Afrin kasabasında Türkiye destekli muhalif gruplar arasında çatışmalar yoğunlaşıyor

Afrin’de Türkiye Destekli Gruplar Arasındaki Çatışmalar Yoğunlaşıyor

Suriye’nin kuzey batısındaki Afrin kasabasında Türkiye destekli muhalif gruplar arasında çatışmalar yoğunlaşıyor.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kürtler’in kontrolündeki bölgede Cumartesi gecesi başlayan çatışmalarda en az 25 kişinin öldüğünü iddia etti.

Sivil halkın çatışmalar sırasında çapraz ateş altında kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Afrin’de yaşananları yakından takip eden Suriyeli muhabir Redwan Bezar, VOA’ye çatışmaların sivil halkı ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Bezar, “Çatışmalar ve top atışı nedeniyle birkaç gündür insanlar evlerinden çıkamıyor. Gıda ve diğer günlük ihtiyaçlarını bile alamıyorlar” dedi.

Pazar günkü çatışmalarda bazı evlerin vurulduğunu kaydeden Bezar, şimdilik sivil kayıpların ise yaşanmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye’de desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Pazar günü gasp ve sivillerin kaçırılması gibi eylemlerde bulunan ÖSO üyesi bir muhalif gruba karşı operasyon düzenledi.

Operasyon, Şuheda el Şarkiya grubunun lideri Ebu Havle’yi hedef aldı. Anadolu Ajansı’na göre TSK Afrin’de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

TSK ve ÖSO, Afrin’de YPG’ye karşı iki ay süren askeri operasyonun ardından kontrolü bu yıl Marty ayında ele geçirdi.

Ankara YPG’yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor. PKK, Türkiye’nin yanı sıra ABD ve AB’nin de terör örgütleri listesinde yer alıyor.

“Afrin için Türkiye’ye daha çok iş düşüyor”

Uzmanlara göre Türkiye’nin Afrin’deki isyancı gruplar arasındaki ayrılıklara karşı bir noktada devreye girmesi gerekebilir.

VOA’ye konuşan Washington’daki Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi adlı düşünce kuruluşundan Nicholas Heras, Türkiye’nin Afrin’de kendi başarısının kurbanı olabileceğini söyledi.

Heras, Türkiye’nin Afrin’i hızlı şekilde ele geçirmesinin bölgedeki Suriyeli ortaklarının etkili olmalarından değil Türk ordusunun becerisinden kaynaklandığını belirtti.

Heras, Afgrin’deki grupların birçoğunun paralı asker düşünce yapısıyla Türkiye’nin sağladığı para için Afrin’de kaldıklarını söyledi.

Londralı Suriye uzmanı Kyle Orton’a göre ise Türkiye Afrin’de birleşik bir muhalif cephe oluşturabilir ancak bunun için kasabaya daha fazla kaynak aktarması ve kısa vadede daha fazla Türk askerinin bölgeye gönderilmesi gerekiyor.

Öte yandan IŞİD militanlarına karşı mücadelede ABD’nin desteğini arkasına alan YPG’nin, Afrin’deki muhaliflerin çatışmasındanfaydalandığı görüşü hakim.

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