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Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan ve Hatay'da tutuklanan 11 YPG/PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi

Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tutuklanan 11 YPG/PKK'lı terörist hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan tutuklu sanıklar Ahmet Maho, Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho, Reşit Maho ve Rezzan Behçet Ahmet ile sanıkların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dijital materyallerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporlarda yer alan cep telefonlarındaki Kürtçe ve Arapça yazışmaları sanıklara gösterdi.

Sanıklar, rapora karşı savunmalarını yaptı.

Cumhuriyet savcısı ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak 2018'de YPG/PKK mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada, örgütten aldığı talimatla ateş açarak Usta ile Muratdağı'nı şehit ettikleri anlaşılan sanıklar Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho ve Rezzan Behçet Ahmet'in üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde mütalaasını verdi.

Savcı, Ahmet Maho, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho ve Reşit Maho'nun; Usta ve Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karıştıklarına ilişkin somut delillerin olmaması gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 10 Aralık'a erteledi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. Aynı olaya karışan 2 YPG/PKK'lı terörist de Suriye'de yakalanarak getirildikleri Hatay'da cezaevine gönderilmişti.

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Afrin hatay mit Oğuz Kaan Usta PKK YPG Zeytin Dalı Harekatı

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