Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılandığı dava

Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tutuklanan 11 YPG/PKK'lı terörist hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan tutuklu sanıklar Ahmet Maho, Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho, Reşit Maho ve Rezzan Behçet Ahmet ile sanıkların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dijital materyallerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporlarda yer alan cep telefonlarındaki Kürtçe ve Arapça yazışmaları sanıklara gösterdi.

Sanıklar, rapora karşı savunmalarını yaptı.

Cumhuriyet savcısı ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak 2018'de YPG/PKK mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada, örgütten aldığı talimatla ateş açarak Usta ile Muratdağı'nı şehit ettikleri anlaşılan sanıklar Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho ve Rezzan Behçet Ahmet'in üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde mütalaasını verdi.