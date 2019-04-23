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Afrin'de yetim çocuklar için şenlik düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte 150 yetim çocuk ve aileleri gönüllerince eğlendi

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'deki yetim çocuklar için şenlik düzenlendi.

Afrin Spor Salonu'ndaki etkinlikte, yetim çocuklar aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi. Çeşitli müzik gösterilerinin sunulduğu etkinlikte çocuklar oyunlar oynadı ve yarışmalara katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin Afrin Sosyal Hizmet Merkezi'nin alan taraması neticesinde tespit ettiği sosyal ekonomik durumu kötü olan ailelere mensup 150 yetim çocuğun savaşın ve kötü yaşam koşullarının neden olduğu travma etkilerinin azaltması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Sandıkçı, şenlikte çocukların kaynaşmasını, kötü anılarının yerini masum dünyalarına yakışır yeni anıların almasını sağlanmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yetim çocukların yüzünün gülmesinin manevi hazzının kendilerini motive ettiğini aktaran Sandıkçı, Afrin halkının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şenlikte ayrıca, İHH, SAR Yardımlaşma Derneği ve UMKE'nin katkılarıyla çocuklara kıyafet, ailelerine gıda paketi yardımda da bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Yetim Çocuk Şenliği

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