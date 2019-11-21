Afrin’de yetimler için futbol etkinliği

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde yetimler için futbol etkinliği düzenlendi.

İHH Suriye Çalışmaları Afrin Sorumlusu Cengizhan Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'de yetimler için moral etkinliği kapsamında futbol maçı yapıldığını belirtti.

Yetimlerin moral ve motivasyonu için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özdemir, ''Afrin ilçe merkezindeki bir halı sahada düzenlenen etkinlik kapsamında yetimlerimiz, İHH’nın Kütahya Simav gönüllüleri ile futbol maçı yaptı. Suriyeli yetimler, karşılaşmayı 11-8 kazandı. Afrin’de çeşitli etkinliklerle yetimlerin yüzlerini güldürmeye gayret ediyoruz. Gönüllülerimiz ile kaynaşan yetimlerimiz mutlu bir gün geçirdiler.'' ifadelerini kullandı.

Özdemir, maçın ardından Simav ilçesinden gelen İHH gönüllüleri tarafından yetimlere çeşitli hediyeler verildiğini kaydetti.



