HABER

Afrin’de yetimler için futbol etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

Afrin’de yetimler için futbol etkinliği

Afrin’de yetimler için futbol etkinliği

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde yetimler için futbol etkinliği düzenlendi.

İHH Suriye Çalışmaları Afrin Sorumlusu Cengizhan Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'de yetimler için moral etkinliği kapsamında futbol maçı yapıldığını belirtti.

Yetimlerin moral ve motivasyonu için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özdemir, ''Afrin ilçe merkezindeki bir halı sahada düzenlenen etkinlik kapsamında yetimlerimiz, İHH’nın Kütahya Simav gönüllüleri ile futbol maçı yaptı. Suriyeli yetimler, karşılaşmayı 11-8 kazandı. Afrin’de çeşitli etkinliklerle yetimlerin yüzlerini güldürmeye gayret ediyoruz. Gönüllülerimiz ile kaynaşan yetimlerimiz mutlu bir gün geçirdiler.'' ifadelerini kullandı.

Özdemir, maçın ardından Simav ilçesinden gelen İHH gönüllüleri tarafından yetimlere çeşitli hediyeler verildiğini kaydetti.

Afrin’de yetimler için futbol etkinliği<br />

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıOsmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kedi ile köpeğin dostluğuKedi ile köpeğin dostluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin futbol İHH

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Mahkemede şoke eden ifadeler

'Palu ailesi' davasında şoke eden ifadeler

Aydın'da çok acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Savunma Sanayii Başkanı Demir tarih verdi: TCG Anadolu 2020'nin sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin 'amiral' gemisi olacak! Tarih verildi

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı! Kameralara gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Son dakika Batman Adliyesi önününde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.