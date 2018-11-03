Afrin'de zeytin hasadı başladı

AFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN/BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Afrin'de çiftçiler, terörden uzak ilk hasada başladı.

Çiftçiler ve zeytin işleme tesisi sahipleri, Afrin'in terörden arındırılmasıyla verimli bir hasat mevsimi geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geçen yıla kıyasla üretimleri artan çiftçiler, ürünlerini pazarlamaları için de destek bekliyor.

Çiftçilerden Hatice el Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin teröristlerden temizlenmesinden sonra herkesin tarlasına döndüğünü ve hasada başladığını söyledi. Yusuf, "Hasat mevsimi çok iyi. Geçen yıllara göre çok hayırlı. Zeytin üretiminde verimli bir sezon geçiriyoruz. Herkese yeniden teşekkür ederiz. Evimize, arazimize sağ salim döndük." dedi. İlk zamanlarda teröristlerin yerleştirdiği mayınlar nedeniyle korktuklarını belirten Yusuf, "Mayınlar temizlendi. Her şey çok iyi. Elhamdülillah." diye konuştu.

Bir diğer çiftçi Celal Neccar da Afrin'de bu sene zeytin ağaçlarının çok verimli olduğunu aktardı.

Neccar, şöyle devam etti: