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Afrin’deki bombalı saldırıda ölü sayısı 7’ye, yaralı sayısı 40’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 20:11 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralıların sayısı 40’a yükseldi.Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı’nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralıların sayısı 40’a yükseldi.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı’nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3, yaralıların sayısının ise 14 olduğu aktarılmıştı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye, yaralıların sayısının ise 40’a yükseldiğini açıkladı.

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