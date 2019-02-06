Afrin'deki Mehmetçik'ten 'Özel öğrenciler'e teşekkür

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AFRİN'de mücadele eden askerler, Silivri'de bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu tekstil bölümünün öğrencilerinin kendileri için harçlıklarıyla aldıkları malzemelerden ürettikleri bere ve kaşkolları alınca teşekkür etti.
Suriye'nin Afrin bölgesinde vatan görevini yapan askerler için geçen ay hediye çantaları hazırlayan öğrenciler, Okul Müdürü Bünyamin Kurt ile birlikte Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti. Okul Müdürü Kurt, öğrencilerinin topluma örnek çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin bu armağanı Mehmetçiğimize bir moral ve teşekkür olarak değerlendirilmelidir. Öğrencilerimiz, Mehmetçiğin bu kutsal mücadelelerinde yalnız olmadıklarını en özel dualarda yer aldıklarını göstermektedir" dedi.
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, öğrencilerin getirdiği, üzerinde duygularını kağıda döktükleri birer mektup bulunan bere ve kaşkol paketlerini alırken, "Duygu dolu bu hediyeleriniz Afrin’de bulunan ağabeylerinizin askerimizin moral ve motivasyonuna bir kat daha fazla katkı sağlayacak. Biz de sizleri en kısa sürede ziyarete geleceğiz” diye konuştu.
Silivri’den gönderilen hediye paketleri iki hafta içerisinde Afrin’deki askerlere ulaştı. Gönderilen hediye paketleri ile hatıra fotoğrafı çektiren askerler adına gönderilen mesajda, “Abdullah Bilgin Güllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunun çok değerli öğrencileri ve öğretmenlerine Afrin-Racu Jandarma Danışman Timleri olarak göndermiş olduğunuz hediyeleri ve mesajı aldık. İnanın yazdıklarınız bizleri çok duygulandırdı. Biz burada vatanımızın bekası ve sizlerin huzuru amacıyla görev yapıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz” denildi.
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