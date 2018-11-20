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Afrin'den sonra El Bab'da da yağmacılara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Afrin kentinin ardından El Bab kentinde de yağmacılara yönelik operasyon düzenlendi.

Afrin'den sonra El Bab'da da yağmacılara operasyon

GAZİANTEP, (DHA) - SURİYE'nin Afrin kentinin ardından El Bab kentinde de yağmacılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar Özgür Suriye Ordusu grupların birleştirilmesiyle oluşturulan 'Milli Ordu' tarafından gerçekleştiriliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de yağmacılara yönelik düzenlenen operasyonun devamı bu kez Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen El Bab bölgesinde yapıldı. Özgür Suriye Ordusu gruplarının birleştirilmesiyle oluşturulan Milli Ordu askerleri, El Bab ilçe merkezi ile kırsalında bölgedeki istikrarı bozma amacıyla yağma ve kaçakçılık yaptığı belirlenen çok sayıda kişinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alınarak, çetelerin çökertildiği ve bölgede operasyonların süreceği kaydedildi.

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