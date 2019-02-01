Afrin’e insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Afrin ilçe merkezi ve köylerindeki bin 500 aileye gıda kolisi dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Afrin ilçe merkezi ve köylerindeki bin 500 aileye gıda kolisi ulaştırıldığını ifade etti.

Yardım çalışmalarının Afrin genelinde sürdüğünü belirten Tosun, "Geçtiğimiz yıl Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte huzurun tesis edildiği Afrin’in ilçe merkezi ve bağlı bulunan belde ile köylerinde insani yardım çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede yetim, dul ve ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere sivillerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Son olarak bin 500 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Tosun, "Dağıtımlarımızdan yaklaşık 10 bin kişi faydalandı. Yapılan dağıtımlar Afrin ilçe merkezi ile Deyr Ballut, Muhammediyye, Dükkan ve Nısriyye köylerinde yapıldı. Bölgede bulunan ihtiyaç sahibi sivillere yönelik yardım çalışmamız devam edecek" diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afrin ilçe merkezi ve Cinderes beldelerinde her gün 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.



