Afrin'e park ve futbol sahası desteği

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki Deyr Ballut ve Muhammediye çadır kamplarının bulunduğu alana çocuk parkı ve futbol sahası yapılıyor.
HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır kamplarında yaklaşık 2 bin çocuğun eğitim gördüğünü söyledi.
Bölge halkına desteklerin sürdüğünü anlatan Vardı, "Yaklaşık 5 dönüm alanda çocuk parkı ve futbol sahası çalışması yapıyoruz. Gerekli altyapıyı tamamladık. Kurulum çalışmaları ise başladı. Önümüzdeki haftalarda çocuk parkı ve futbol sahası hizmete girecek." diye konuştu.
Sahayı Suriyeli çocuklarla yapacakları maçla açacaklarını aktaran Vardı, desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.
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