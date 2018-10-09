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Afrin'e park ve futbol sahası desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

HAYAD tarafından yapımı süren futbol sahası Suriyeli çocuklarla yapılacak maçla açılacak

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki Deyr Ballut ve Muhammediye çadır kamplarının bulunduğu alana çocuk parkı ve futbol sahası yapılıyor.

HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır kamplarında yaklaşık 2 bin çocuğun eğitim gördüğünü söyledi.

Bölge halkına desteklerin sürdüğünü anlatan Vardı, "Yaklaşık 5 dönüm alanda çocuk parkı ve futbol sahası çalışması yapıyoruz. Gerekli altyapıyı tamamladık. Kurulum çalışmaları ise başladı. Önümüzdeki haftalarda çocuk parkı ve futbol sahası hizmete girecek." diye konuştu.

Sahayı Suriyeli çocuklarla yapacakları maçla açacaklarını aktaran Vardı, desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Futbol Sahası Hayad derneği Suriyeliler

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