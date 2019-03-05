Afrin’e Sınır Kapısı Gelecek Hafta Açılıyor

Türkiye ile Suriye arasındaki Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın Afrin’e yardım ve mühimmat aktarımının hızlandırılması amacıyla açılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’e sınır kapısının gelecek hafta açılacağını aktardı.

Türkiye’nin geçen yılın başlarında Afrin’de YPG’ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sonrasında Türkiye’den yetkililer, Hatay’ın Kumla ilçesinde Zeytin Dalı Sınır Kapısı adıyla yeni bir geçiş noktası inşa edilmesine karar vermişti.

Geçişlerin daha önce başlatıldığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegöz Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Reyhanlı’daki Cumhur İttifakı Seçim Bürosu önünde bir konuşma yaptı.

Pekcan Zeytin Dalı Sınır Kapısı’yla ilgili olarak, “Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği ikinci büyük harekat.

Türkiye bölgedeki ilk askeri müdahalesi olan Fırat Kalkanı Harekatı Suriye rejimine muhalif Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte bölgedeki IŞİD militanlarına yönelikti.

Türkiye YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak niteliyor.

