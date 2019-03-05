HABER

Afrin’e Sınır Kapısı Gelecek Hafta Açılıyor

05.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Türkiye ile Suriye arasındaki Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın Afrin’e yardım ve mühimmat aktarımının hızlandırılması amacıyla açılacağı bildirildi

Afrin’e Sınır Kapısı Gelecek Hafta Açılıyor

Türkiye ile Suriye arasındaki Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın Afrin’e yardım ve mühimmat aktarımının hızlandırılması amacıyla açılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’e sınır kapısının gelecek hafta açılacağını aktardı.

Türkiye’nin geçen yılın başlarında Afrin’de YPG’ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sonrasında Türkiye’den yetkililer, Hatay’ın Kumla ilçesinde Zeytin Dalı Sınır Kapısı adıyla yeni bir geçiş noktası inşa edilmesine karar vermişti.

Geçişlerin daha önce başlatıldığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegöz Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Reyhanlı’daki Cumhur İttifakı Seçim Bürosu önünde bir konuşma yaptı.

Pekcan Zeytin Dalı Sınır Kapısı’yla ilgili olarak, “Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği ikinci büyük harekat.

Türkiye bölgedeki ilk askeri müdahalesi olan Fırat Kalkanı Harekatı Suriye rejimine muhalif Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte bölgedeki IŞİD militanlarına yönelikti.

Türkiye YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak niteliyor.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Hillary Clinton: ‘Aday Olmayacağım’Hillary Clinton: ‘Aday Olmayacağım’
NSA’nın Çok Tartışılan Programı Sona ErdiNSA’nın Çok Tartışılan Programı Sona Erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kök hücre tedavisi gören kişi AIDS virüsünden kurtuldu

Kök hücre tedavisi gören kişi AIDS virüsünden kurtuldu

ABD'yi hortum vurdu: 23 ölü

ABD'yi hortum vurdu: 23 ölü

Kayalıkların zirvesindeki kent: Meteora

Kayalıkların zirvesindeki kent: Meteora

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İstifa krizinin nedeni resmen açıklandı! 'Bilgilendirilmemiş'

İstifa krizinin nedeni resmen açıklandı! 'Bilgilendirilmemiş'

Renkli çorapları onu kurtaramayabilir! Başbakan zorda

Renkli çorapları onu kurtaramayabilir! Başbakan zorda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.