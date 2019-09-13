HABER

Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında 2 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Afrin'in güneyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısı Afrin kent merkezini hedef aldı.

Saldırıda 2 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Öte yandan Afrin ilçe merkezinde cuma namazından önce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 13 sivil yaralanmıştı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: “Özgün bir yöntemle ve teknikle yansımayla ilgili çalışmalarda çözümlendi”İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: “Özgün bir yöntemle ve teknikle yansımayla ilgili çalışmalarda çözümlendi”
Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktıDiyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin topçu saldırı YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

HDP Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısını kınadı!

HDP'den hain saldırı sonrası açıklama!

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına üyelermiş! Son anda engellendi

Terör örgütü üyelerinin hain planı böyle bozuldu

Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.