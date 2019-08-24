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Afrodisias Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Afrodisias Festivali başladı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.
Uçurum Park'ın önünden başlayan ve 1 kilometre süren yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kortejdekiler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eski belediye binası önüne geçerken, Azerbaycan, İran Tebriz Türkleri ve Gürcistan Halk Dansları toplulukları, dans gösterileri sundu. Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal'ın ev sahipliğindeki festivale; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kaymakamlar, çevre ilçelerden belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Zeki İnal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve Vali Yavuz Selim Köşger birer konuşma yapıp, festivalin geçmişinden ve kente kazandırdıklarından bahsetti. Konuşmaların ardından festival alanında açılan stantlar gezildi.

FOTOĞRAFLI

Afrodisias Festivali başladıAfrodisias Festivali başladıAfrodisias Festivali başladıAfrodisias Festivali başladı

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