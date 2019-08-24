Afrodisias festivali başladı (2)

PİDE USTALARINDAN 2 YENİ REKOR

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nde, pide ustaları 2 rekor kırdı. Karacasulu pide ustaları, geçen yıl yaptıkları 8 metre 40 santimetrelik pidenin ardından bu sene, 230 yumurta ve 6 kilo peynir ile yaptıkları 9 metre 18 santimetrelik pideyle rekoru yeniledi. Ayrıca 1 metre 75 santimetreyle Konya Kadınhanı'ndan pide ustalarına ait tahinli pide rekoru ise, 10 kilo tahin ile 7 kilo şeker kullanılarak, 4 metre 30 santimetre uzunluğunda yapılan tahinli pideyle kırıldı. Rekor kıran pideleri hazırlayan ustalardan Halil İbrahim Köse (56), "İlçemizdeki pide ustalarımızla birlikte yaklaşık 3 saatte pideleri hazırladık. Amacımız pidenin merkezinin Karacasu olduğunu ispatlamak, adımızı dünyaya duyurabilmek. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda kendi rekorumuzu kırmak. Ben emeği geçen tüm ustalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger ise "Karacasu ilçemiz tarihiyle, pidesiyle ünlü yerleşim merkezlerimizden biri. Her anlamda burası çok önemli bir yerleşim merkezimiz. Ekonomik anlamda da kabuğunu kırmaya çalışıyor. Biz de bunu destekliyoruz. Karacasu'da bugün pidecilerimiz, 2 rekor birden kırarak isimlerini duyurmayı başardı. İlk olarak kendi rekorlarını yeniledi. Tahinli pidede de Konya Kadınhanı'ndan pidecilerinin rekorlarını kırarak bu rekoru da Karacasu ilçemize kazandırdılar. Kendilerini kutluyorum. Benim memleketim de Konya ama tabii ki bu bir yarıştır. İnşallah bu yarış iyiye ve güzele doğru devam eder. Pidecilerimizi ve pide ustalarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Kesilen pidelerin tadına önce protokol üyeleri baktı daha sonra davetlilere ikram edildi.