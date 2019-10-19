Afrodisyas'ta gladyatör dövüşleri canlandırıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Afrodisyas Antik Kenti'ndeki tiyatroda gladyatör dövüşleri canlandırıldı.

Karacasu Belediyesi ve Karacasu Kaymakamlığınca düzenlenen Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisyas Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin son gününde çeşitli etkinlikler yapıldı. Festival kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında Karacasu merkezden Afrodisyas'ya düzenlenen 13 kilometrelik koşuda Abdurrahman Gedikoğlu, 3 kilometrelik koşuda Cuma Özcan, kızlarda 1,5 kilometrelik koşuda ise Elif Nur Coşkun birinci oldu.

Spor müsabakalarının ardından Afrodisyas Antik Kenti'ndeki tiyatroda okçuluk gösterileri ile gladyatör dövüşleri canlandırıldı. Döneme özgü kıyafetler giyen gladyatörlerin dövüşleri izleyenlerce beğenildi.

Programın sonunda koşu yarışlarında dereceye girenlere hediyeleri protokol üyelerince verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 5 gün süren festivalin çok renkli ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

Etkinlikleri, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley de izledi.

