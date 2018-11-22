AFSAD 2. Uluslararası Kısa Film Festivali

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneğince (AFSAD) bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Kısa Film Festivali" 14-16 Aralık tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Yarışma, panel, atölye çalışmaları ve yabancı film gösterimlerine de yer verilecek festival, Türk İngiliz Kültür Derneği ile Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak film gösterimleriyle Ankaralı izleyiciyle buluşacak.

Katılımlar için son başvuru tarihi 25 Kasım olarak belirlenen ve kısa film yarışmasının yanı sıra kısa film sineması üzerine atölyeler, söyleşiler ve etkinliklerin de gerçekleştirileceği festivalde, bu sene Çin sinemasından seçkiler de yer alacak.

Kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel olmak üzere 4 kategoriden oluşan yarışmanın sonucunda jüri tarafından seçilen filmler, 14, 15 ve 16 Aralık'ta Türk İngiliz Kültür Derneği ile Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterilecek.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye http://www.afsadsinema.net adresinden ulaşılabiliyor.

