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AFSAD Bodrum'da soyut fotoğraf sergisi açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 00:28 | Son Güncelleme

AFSAD Bodrum'da soyut fotoğraf sergisi açacak

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneğince (AFSAD) Bodrum'da soyut fotoğraf sergisi açılacak.

AFSAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalarını Dernek bünyesinde yürüten Soyut Fotoğraf Atölyesi'nin "İDE" isimli sergisi, 3-16 Kasım tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki OASİS Alışveriş Merkezi'nde izlenime sunulacak.

Sergide, Fehmi Katırcıoğlu eğitmenliğinde, Ahmet Kutlay, Aliye Kırtız, Aysel Altun, Burak İmir, Çiğdem Akıncıtürk, Esra Tuba Öğdü, Gülten Tanyer, Nejla Can Güler, Nesrin Koçoğlu, Nilgün Beşirli, Nilüfer Zengin, Sadullah Kocaman, Seden Bekit, Şengül Bekmez, Yelda Akcoş Akıllıgöz ve Zeynep Nur Akçaboy gibi fotoğraf sanatçılarının çalışmalarına yer verilecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca soyut fotoğraf konulu söyleşi yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
AFSAD'dan Bodrum sergisi

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