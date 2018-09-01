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AFSAD'dan "Atölyeler" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 00:35 | Son Güncelleme

AFSAD'dan "Atölyeler" sergisi

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) yeni sezonda "Atölyeler" sergisi ile sanatseverlerle buluşacak.

Galeri Çankaya'da 7- 28 Temmuz tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak sergiye, değişik alanlarda birçok fotoğraf sanatçısı atölye çalışmalarıyla katılacak.

Sergide, Fotoğraf Sanatında Kişisel Dışa Vurum, Yaratıcı Stüdyo Fotoğrafçılığı, Çağdaş Sokak Atölyesi, Portre Fotoğrafçılığı Sergisi gibi birçok atölye çalışmasının yanı sıra Fehmi Katırcıoğlu'nun eğitmenliğinde Nilüfer Zengin gibi fotoğraf santçılarının çalışmalarının yer aldığı "Soyut Fotoğraf Atölyesi" sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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7-28 Eylül AFSAD AFSAD'dan "Atölyeler" sergisi

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