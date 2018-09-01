Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) yeni sezonda "Atölyeler" sergisi ile sanatseverlerle buluşacak.
Galeri Çankaya'da 7- 28 Temmuz tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak sergiye, değişik alanlarda birçok fotoğraf sanatçısı atölye çalışmalarıyla katılacak.
Sergide, Fotoğraf Sanatında Kişisel Dışa Vurum, Yaratıcı Stüdyo Fotoğrafçılığı, Çağdaş Sokak Atölyesi, Portre Fotoğrafçılığı Sergisi gibi birçok atölye çalışmasının yanı sıra Fehmi Katırcıoğlu'nun eğitmenliğinde Nilüfer Zengin gibi fotoğraf santçılarının çalışmalarının yer aldığı "Soyut Fotoğraf Atölyesi" sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
ABD dünyaya duyurdu! Filistin'e yardım tamamen durduruldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala uyardı
SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!
Donetsk'ten flaş açıklama: Zaharçenko suikastının arkasında ABD var
Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı
Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Okuyucu Yorumları 0 yorum