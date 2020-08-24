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Afşin’de maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 08:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çekilen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Koronavirüs salgınını hiçe sayarak yapılan düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti.

Afşin’de maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düğün merasimi yapanlar, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Türkiye genelinde Covid-19 ile mücadele sürerken Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesinde gerçekleştirilen düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti. Davetlilerin birçoğunun da maske takmadığı düğün, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Afşin’de maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün

Korona virüs vakalarının hızla arttığı Afşin’de gerçekleştirilen ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğün tepki çekti.


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