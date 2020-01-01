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  4. Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi

Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyeti durduruldu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, saat 09.30 sıralarında Afşin'in Çoğulhan Mahallesi'ndeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne gitti. Kül tutucu filtreleri ve baca gazı artıma tesis olmadan çalışan santral, ekipler tarafından mühürlenerek enerji üretimine son verildi. Santralin, kazanlardaki kömürün bitene kadar çalışacağı belirtildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Kahramanmaraş Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede; Afşin-Elbistan Elektrik Üretim A.Ş.'nin çalışmaları 'Geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir."
35 YILDIR ÇALIŞIYORDU
2018'de Çelikler Holding'e devredilen santralın temeli 1975'te, dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. İnşaatı 9 yıl süren santral, 21 Ekim 1984'te Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde ilk ünitesinin devreye alınmasıyla enerji üretmeye başladı. Santral, Çelikler Holding'e devredildiği Kasım 2018'e kadar 34 yılda 120 milyar 499 milyon 910 bin kw/h saat elektrik üreterek ülke ekonomisine büyük katkı sağladı, ancak ekonomiye katkıdan çok kirlilikle gündeme geldi.

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