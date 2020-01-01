HABER
  4. Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurulması

Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal: - "Gerek işçilerimizin mağdur edilmemesi açısından, gerekse enerji piyasamızda enerji ile ilgili sıkıntı yaşanmaması açısından ilgili bakanlıklarımız gerekli çalışmaları yürütmektedir" - "AK Parti hükümeti olarak çevreye karşı duyarlılık konusunda alınan kararlarla ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. 31 Aralık 2019 olarak verilen son tarihin uygulanmasını bugün itibarıyla göstermiş olduk"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının durdurulmasına ilişkin, "AK Parti hükümeti olarak çevreye karşı duyarlılık konusunda alınan kararlarla ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. 31 Aralık 2019 olarak verilen son tarihin uygulanmasını bugün itibarıyla göstermiş olduk." dedi.

Öçal, Elbistan ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, santralin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce mühürlenerek, faaliyetinin durdurulduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Vatandaşların sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerinin her türlü tedbiri aldığını ve almaya devam ettiğini anlatan Öçal, şunları söyledi:

"Bu çerçevede Afşin Elbistan Elektrik Üretim Anonim Şirketi çalışmaları geçici faaliyet belgesin alıncıya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmalarda sürdürmektedir. Gerek işçilerimizin mağdur edilmemesi açısından, gerekse enerji piyasamızda enerji ile ilgili sıkıntı yaşanmaması açısından ilgili bakanlıklarımız gerekli çalışmaları yürütmektedir. Oradan alınan sonuçları peyderpey halkımızla işçilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. AK Parti hükümeti olarak çevreye karşı duyarlılık konusunda alınan kararlarla ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. 31 Aralık 2019 olarak verilen son tarihin uygulanmasını bugün itibari ile göstermiş olduk."

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı (2)Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı (2)
Soma'daki termik santral mühürlendi (3)Soma'daki termik santral mühürlendi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Afşin-Elbistan A Termik Santrali ak parti milletvekli Baca gazı arıtma tesisi Habibe Öçal

En Çok Okunan Haberler

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu!

Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Suriye'de sivillere saldırı! 5'i çocuk 6 ölü!

Kahreden haber! 5'i çocuk 6 ölü!

Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.