HABER

Afşin’de orman yangını büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 21:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü.Afşin ilçesine 20 kilometre mesafedeki Deveboynu Mahallesi’nde akşam üzeri çıkan orman yangını Göksun Orman İşletme Şefliği, Afşin, Elbistan, Göksun itfaiyeleri ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü.

Afşin ilçesine 20 kilometre mesafedeki Deveboynu Mahallesi’nde akşam üzeri çıkan orman yangını Göksun Orman İşletme Şefliği, Afşin, Elbistan, Göksun itfaiyeleri ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 25 hektarlık meşe ağacı kül oldu. Yangın bölgesinde kalan 3 ev itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
Tarsus'ta kaçak içki operasyonuTarsus'ta kaçak içki operasyonu
Manisa'da aynı bölgede iki ayrı kaza: 7 yaralıManisa'da aynı bölgede iki ayrı kaza: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.